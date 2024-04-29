Татьяна Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Данила Никитич

Отец ребёнка: Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ефстрат Никитович

Отец ребёнка: Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Соломонида Никитична

Отец ребёнка: Никита Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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