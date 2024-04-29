Татьяна Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Данила Никитич
Отец ребёнка: Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ефстрат Никитович
Отец ребёнка: Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Соломонида Никитична
Отец ребёнка: Никита Терентьевич
Смерть
Неизвестно