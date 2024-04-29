Данила Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Никита Терентьевич

Мать: Татьяна Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иудовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лукерья Даниловна

Мать ребёнка: Василиса Иудовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Никифор Данилович

Мать ребёнка: Василиса Иудовна

Смерть
Неизвестно

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