Данила Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Никита Терентьевич
Мать: Татьяна Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иудовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лукерья Даниловна
Мать ребёнка: Василиса Иудовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Никифор Данилович
Мать ребёнка: Василиса Иудовна
Смерть
Неизвестно