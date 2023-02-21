Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
23.05.1810 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
01.10.1812 ст.
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
24.06.1821 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
18.08.1824 ст.
Отец ребёнка: Андрей Поликарпович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Поликарпович
Смерть
Неизвестно