Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Рождение ребёнка
23.05.1810 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1812 ст.

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Полунин Ларион Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1821 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1824 ст.

Сын: Полунин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Поликарпович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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