(Грудева) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1901
Рождение ребёнка
1924
Сын: Борис Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
1928
Сын: Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
1941
Сын: Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно