(Грудева) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грудева) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1901

Отец: Грудев Александр Андреевич

Мать: Грудева Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
1924

Сын: Борис Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
1928

Сын: Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
1941

Сын: Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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