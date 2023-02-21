Хлобузов Родион Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлобузов Родион Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1935

Сын: Хлобузов Анатолий Родионович

Мать ребёнка: Хлобузова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлобузов Юрий Родионович

Мать ребёнка: Хлобузова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлобузова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлобузова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлобузова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлобузова Екатерина

Смерть
?.02.1979
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