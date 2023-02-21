Хлобузов Родион Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1935
Сын: Хлобузов Анатолий Родионович
Мать ребёнка: Хлобузова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хлобузова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлобузова Екатерина
Смерть
?.02.1979