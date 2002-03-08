Хлобузов Анатолий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлобузов Анатолий Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1935

Дата смерти

08.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1935

Отец: Хлобузов Родион Илларионович

Мать: Хлобузова Екатерина

Рождение ребёнка
06.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлобузова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлобузова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлобузова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлобузова Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлобузова Евгения Николаевна

Смерть
08.03.2002
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
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