Хлобузов Анатолий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1935
Дата смерти08.03.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1935
Отец: Хлобузов Родион Илларионович
Мать: Хлобузова Екатерина
Рождение ребёнка
06.09.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2002
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область