Влахно Пелагея Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1912
Отец ребёнка: Влахно Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
12.12.1913
Сын: Влахно Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Влахно Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Влахно Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Влахно Афанасий Федорович
Смерть
Неизвестно