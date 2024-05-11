Влахно Пелагея Евфимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Влахно Пелагея Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влахно Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Влахно Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Влахно Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Влахно Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Влахно Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Влахно Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Влахно Афанасий Федорович

Смерть
Неизвестно

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