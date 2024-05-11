Влахно Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Влахно Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Влахно Пелагея Евфимова
Рождение ребёнка
23.03.1912
Мать ребёнка: Влахно Пелагея Евфимова
Рождение ребёнка
12.12.1913
Сын: Влахно Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Влахно Пелагея Евфимова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Влахно Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Влахно Пелагея Евфимова
Смерть
Неизвестно