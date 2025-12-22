Ухлов Александр Васильевич
мужской, родился 15.03.1926
умер 14.03.1994, г. Минск
ОтецУхлов Василий Андреевич01.03.1897 г.р.
МатьУхлова (Ануфриева) Мария Кузьминична20.07.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Минск, ул. Васнецова,11-78
Смерть
14.03.1994
г. Минск