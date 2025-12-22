Ухлов Александр Васильевич 15.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Ухлов Александр Васильевич

Автор
АГ
Глазунов А.

мужской, родился 15.03.1926

умер 14.03.1994, г. Минск

Отец
Ухлов Василий Андреевич01.03.1897 г.р.
Мать
Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична20.07.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: Ухлов Василий Андреевич

Мать: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Минск, ул. Васнецова,11-78

Смерть
14.03.1994
г. Минск

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