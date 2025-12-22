Ухлов Василий Андреевич 01.03.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Ухлов Василий Андреевич

Автор
АГ
Глазунов А.

мужской, родился 01.03.1897, Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Отец
Ухлов Андрей Николаевич11.10.1869 г.р.
Мать
Ухлова (Самойлова) Ольга Федосеева1872 г.р.
Супруги
Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична20.07.1903 г.р.
Дети
Ухлов Александр Васильевич15.03.1926 г.р.
Иванова (Ухлова) Нина ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897

Отец: Ухлов Андрей Николаевич

Мать: Ухлова (Самойлова) Ольга Федосеева

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ухлова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Ухлова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Ухлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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