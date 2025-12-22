Ухлов Василий Андреевич
мужской, родился 01.03.1897, Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
ОтецУхлов Андрей Николаевич11.10.1869 г.р.
МатьУхлова (Самойлова) Ольга Федосеева1872 г.р.
Супруги
Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична20.07.1903 г.р.
Дети
Ухлов Александр Васильевич15.03.1926 г.р.
Иванова (Ухлова) Нина ВасильевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897
Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ухлова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Ухлова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1926
Сын: Ухлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ухлова (Ануфриева) Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно