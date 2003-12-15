Гаврилова Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1906 ст.
Дата смерти15.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.12.1906
Бараново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение
25.12.1906 ст.
Бракосочетание
С 1930 по 1931
Рождение ребёнка
20.07.1944
Дочь: Иванова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Гаврилович
Смерть
15.12.2003
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область