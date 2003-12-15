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Гаврилова Анастасия Васильевна

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Место рождения

Сухлово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.12.1906 ст.

Дата смерти

15.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.12.1906
Бараново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение
25.12.1906 ст.

Отец: Сергеенков Сергеев Василий Иванович

Мать: Iоаннова Ольга Ивановна

Сухлово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
С 1930 по 1931

Муж: Гаврилов Михаил Гаврилович

Машатино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1944

Дочь: Иванова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Гаврилович

Машатино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Смерть
15.12.2003
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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