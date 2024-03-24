Мысякин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Мысякин Степан
Мать: Мысякина Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мысякин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мысякина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1920
Дочь: Мысякина Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Мысякина Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мысякина Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно