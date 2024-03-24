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Мысякин Василий Степанович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Мысякин Степан

Мать: Мысякина Марфа Ильинична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мысякин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мысякина Вера Николаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.06.1920

Дочь: Мысякина Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Мысякина Вера Николаевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мысякина Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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