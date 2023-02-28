Половникова Анастасия Федорова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Половникова Марья Филатова
Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов
Рождение ребёнка
26.06.1858
Дочь: Марфа Филатова
Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов
Рождение ребёнка
29.01.1861
Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно