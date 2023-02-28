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Половникова Анастасия Федорова

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Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Половников Иван Филатов

Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Половникова Марья Филатова

Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.06.1858

Дочь: Марфа Филатова

Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1861

Сын: Половников Семен Филатов

Отец ребёнка: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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