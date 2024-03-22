Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов

Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Половников Ефим Козмин

Мать: Половникова Варвара Филипова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Половников Иван Филатов

Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Половникова Марья Филатова

Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.06.1858

Дочь: Марфа Филатова

Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1861

Сын: Половников Семен Филатов

Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова Анастасия Федорова

Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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