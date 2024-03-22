Половников Филип-Филат (Феофилакт) Ефимов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Половникова Марья Филатова
Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
26.06.1858
Дочь: Марфа Филатова
Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
29.01.1861
Мать ребёнка: Половникова Анастасия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно