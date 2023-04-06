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Петухова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

01.10.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Петухова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От второй жены.
Рождение ребёнка
03.05.1903 ст.

Сын: Петухов Николай Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1905 ст.

Сын: Петухов Василий Александрович

Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.10.1905 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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