Петухова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти01.10.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Петухова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич
От второй жены.
Рождение ребёнка
03.05.1903 ст.
Сын: Петухов Николай Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1905 ст.
Сын: Петухов Василий Александрович
Отец ребёнка: Петухов Александр Васильевич
Смерть
01.10.1905 ст.