Асанова Хиония Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Асанов Абрам Степанов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1830
Сын: Асанов Петр Абрамов
Отец ребёнка: Асанов Абрам Степанов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Упоминание
1850 ст.
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Смерть
Неизвестно