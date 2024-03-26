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Асанова Хиония Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Абрам Степанов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4
Рождение ребёнка
1828

Сын: Асанов Никифор Абрамов

Отец ребёнка: Асанов Абрам Степанов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 4 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1830

Сын: Асанов Петр Абрамов

Отец ребёнка: Асанов Абрам Степанов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Упоминание
1850 ст.
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Смерть
Неизвестно

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