Гусынин Федот Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Гусынин Андрей Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Лукерья Федотова
Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гусынин Иван Федотов
Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусынина Анна Прохорова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847