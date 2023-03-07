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Гусынин Федот Андреев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Гусынин Андрей Александров

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Гусынин Трофим Федотов

Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Лукерья Федотова

Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гусынин Иван Федотов

Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Гусынин Абрам Федотов

Мать ребёнка: Гусынина Анна Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусынина Анна Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1847
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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