Гусынина Анна Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Лукерья Федотова
Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гусынин Иван Федотов
Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850