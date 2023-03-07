Гусынина Анна Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусынина Анна Прохорова

Гусынина Анна Прохорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Гусынин Трофим Федотов

Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Лукерья Федотова

Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гусынин Иван Федотов

Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Гусынин Абрам Федотов

Отец ребёнка: Гусынин Федот Андреев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусынин Федот Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close