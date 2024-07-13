Аржаных Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржаных Зинаида Митрофановна
Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржаных Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржаных Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович
Рождение ребёнка
23.08.1927
Сын: Аржаных Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович
Рождение ребёнка
26.08.1931
Сын: Аржаных Пётр Митрофанович
Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович
Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аржаных Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Аржаных Семён Митрофанович
Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович
Смерть
06.06.1988