Аржаных Анастасия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аржаных Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаных Зинаида Митрофановна

Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаных Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаных Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович

Рождение ребёнка
23.08.1927

Сын: Аржаных Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович

Рождение ребёнка
26.08.1931

Сын: Аржаных Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович

Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аржаных Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Аржаных Семён Митрофанович

Отец ребёнка: Аржаных Митрофан Никитович

Смерть
06.06.1988

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