Аржаных Митрофан Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти27.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Аржаных Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржаных Зинаида Митрофановна
Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржаных Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржаных Нина Митрофановна
Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1927
Сын: Аржаных Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1931
Сын: Аржаных Пётр Митрофанович
Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна
Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аржаных Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Аржаных Семён Митрофанович
Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна
Смерть
27.11.1943