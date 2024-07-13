Аржаных Митрофан Никитович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аржаных Митрофан Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

27.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Аржаных Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаных Зинаида Митрофановна

Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаных Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржаных Нина Митрофановна

Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1927

Сын: Аржаных Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1931

Сын: Аржаных Пётр Митрофанович

Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна

Новоживотинное, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аржаных Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Аржаных Семён Митрофанович

Мать ребёнка: Аржаных Анастасия Ивановна

Смерть
27.11.1943

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