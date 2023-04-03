Изоцька Леонъ (проверять наш ли)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Якимов Изоцка Сафрон
Мать: Марья
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Леоновъ Прохоръ (проверить наш ли)
Мать ребёнка: ?
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Леоновъ Франтишъ (проверить наш ли)
Мать ребёнка: ?
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия