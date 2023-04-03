Изоцька Леонъ (проверять наш ли) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изоцька Леонъ (проверять наш ли)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Изоцка Сафрон

Мать: Марья

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Леоновъ Прохоръ (проверить наш ли)

Мать ребёнка: ?

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Леоновъ Франтишъ (проверить наш ли)

Мать ребёнка: ?

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
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