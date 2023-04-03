(Романова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Изоцька Кузьма ли?

Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изоцька Никифоръ (проверять наш ли)

Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изоцька Леонъ (проверять наш ли)

Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон

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