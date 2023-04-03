(Романова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Изоцька Кузьма ли?
Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изоцька Никифоръ (проверять наш ли)
Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изоцька Леонъ (проверять наш ли)
Отец ребёнка: Якимов Изоцка Сафрон