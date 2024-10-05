Кмочарев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь Каширского уездного полицейского управления
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
25.04.1882 ст.
Алевтина Александрова Покровская
Восприемник
25.11.1883 ст.
Сергий Александров Покровский
Смерть
Неизвестно