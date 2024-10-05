Кмочарев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кмочарев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь Каширского уездного полицейского управления
Место жительства
Неизвестно
Кашира, Кашира, Московская область
Восприемник
25.04.1882 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Алевтина Александрова Покровская
Восприемник
25.11.1883 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Сергий Александров Покровский
Смерть
Неизвестно

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