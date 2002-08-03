Анисимов Степан Алексеевич
Место рождениясело Александровка, богдашинский район, Ульяновская область
Дата рождения22.10.1923
Дата смерти03.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923
село Александровка, богдашинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Зоя Сергеевна
Смерть
03.08.2002