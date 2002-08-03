Анисимов Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Степан Алексеевич

Место рождения

село Александровка, богдашинский район, Ульяновская область

Дата рождения

22.10.1923

Дата смерти

03.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

село Александровка, богдашинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Зоя Сергеевна

Смерть
03.08.2002
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