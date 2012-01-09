Никулина (Локшина) Раиса Эманнуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Локшина) Раиса Эманнуиловна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

28.05.1928

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
25.02.1956

Муж: Никулин Василий Петрович

Рождение ребёнка
17.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Василий Петрович

Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Василий Петрович

Смерть
09.01.2012
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