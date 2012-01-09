Никулина (Локшина) Раиса Эманнуиловна
Место рождения
Дата рождения28.05.1928
Дата смерти09.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1956
Рождение ребёнка
17.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Василий Петрович
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Василий Петрович
Смерть
09.01.2012