Никулин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения14.03.1929
Дата смерти31.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929
Бракосочетание
25.02.1956
Рождение ребёнка
17.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Раиса Эманнуиловна
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Раиса Эманнуиловна
Смерть
31.08.1989
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность.
Похороны
02.09.1989