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Никулин Василий Петрович

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Место рождения

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

14.03.1929

Дата смерти

31.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1929

Отец: Никулин Петр Михайлович

Мать: Никулина Александра Ивановна

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
25.02.1956

Жена: Никулина Раиса Эманнуиловна

Рождение ребёнка
17.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Раиса Эманнуиловна

Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Раиса Эманнуиловна

Смерть
31.08.1989
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность.
Похороны
02.09.1989
Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
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