Коновалова Козлова Александра Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Козлова Александра Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: Коновалова Татьяна Андреевна

Смерть
1992
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