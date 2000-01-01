Коновалова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1898
Дата смерти17.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Андриан
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Коновалова Крутеева Анна Андриановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Коновалова Козлова Александра Андриановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.02.1982