Коновалова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1898

Дата смерти

17.02.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Андриан

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Коновалова Крутеева Анна Андриановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Коновалова Козлова Александра Андриановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.02.1982
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