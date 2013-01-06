Чеглакова (Чарушина) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеглакова (Чарушина) Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1937

Дата смерти

06.01.2013

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1937

Отец: Чарушин Дмитрий Васильевич

Мать: Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1963

Дочь: (Чеглакова) Марина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1968

Сын: Чеглаков Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2013

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