Чеглакова (Чарушина) Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1937
Дата смерти06.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1937
Отец: Чарушин Дмитрий Васильевич
Мать: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1963
Дочь: (Чеглакова) Марина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1968
Сын: Чеглаков Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.01.2013