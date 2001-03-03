(Чеглакова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чеглакова) Марина Владимировна

(Чеглакова) Марина Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1963

Дата смерти

03.03.2001

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1937 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чеглакова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
03.03.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close