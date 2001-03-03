(Чеглакова) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1963
Дата смерти03.03.2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
03.03.2001