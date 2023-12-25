Василевский Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1991
Сын: Василевский Павел Юрьевич
Мать ребёнка: Василевская (Трутько) Светлана Степановна
Рождение ребёнка
13.11.1993
Дочь: (Василевская) Кристина Юрьевна
Мать ребёнка: Василевская (Трутько) Светлана Степановна
Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область