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Василевский Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1968

Отец: Василевский Иван Васильевич

Мать: Василевская Ольга Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская (Трутько) Светлана Степановна

Рождение ребёнка
22.11.1991

Сын: Василевский Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Василевская (Трутько) Светлана Степановна

Рождение ребёнка
13.11.1993

Дочь: (Василевская) Кристина Юрьевна

Мать ребёнка: Василевская (Трутько) Светлана Степановна

Белоозёрск, Берёзовский район, Брестская область

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