Василевская Ольга Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1968
Сын: Василевский Юрий Иванович
Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1970
Дочь: Чижевская (Василевская) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич
Хрисо, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.09.1972
Сын: Василевский Василий Иванович
Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1978
Сын: Василевский Иван Иванович
Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич