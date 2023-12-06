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Василевская Ольга Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1968

Сын: Василевский Юрий Иванович

Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1970

Дочь: Чижевская (Василевская) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич

Хрисо, Берёзовский район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.09.1972

Сын: Василевский Василий Иванович

Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1978

Сын: Василевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Василевский Иван Васильевич

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