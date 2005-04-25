Маер Давыд Андреевич 23.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маер Давыд Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1927

Дата смерти

25.04.2005

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1927 г.р.

Дети

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1959 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.02.1947

Жена: Маер Лопотовская Анна Александровна

Рождение ребёнка
04.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маер Лопотовская Анна Александровна

Рождение ребёнка
11.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маер Лопотовская Анна Александровна

Рождение ребёнка
31.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маер Лопотовская Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.12.1959

Дочь: Сорокина Маер Наталья Давыдовна

Мать ребёнка: Маер Лопотовская Анна Александровна

Смерть
25.04.2005

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