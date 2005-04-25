Маер Давыд Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1927
Дата смерти25.04.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.02.1947
Рождение ребёнка
04.01.1948
Рождение ребёнка
11.03.1949
Рождение ребёнка
31.07.1953
Рождение ребёнка
14.12.1959
Дочь: Сорокина Маер Наталья Давыдовна
Мать ребёнка: Маер Лопотовская Анна Александровна
Смерть
25.04.2005