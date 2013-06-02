Маер Лопотовская Анна Александровна 18.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маер Лопотовская Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

02.06.2013

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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1959 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: Лопотовский Александр Иванович

Мать: Лопотовская Муралёва Таисия Ивановна

Бракосочетание
12.02.1947

Муж: Маер Давыд Андреевич

Рождение ребёнка
04.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маер Давыд Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маер Давыд Андреевич

Рождение ребёнка
31.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маер Давыд Андреевич

Рождение ребёнка
14.12.1959

Дочь: Сорокина Маер Наталья Давыдовна

Отец ребёнка: Маер Давыд Андреевич

Смерть
02.06.2013

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