Маер Лопотовская Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1927
Дата смерти02.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927
Бракосочетание
12.02.1947
Муж: Маер Давыд Андреевич
Рождение ребёнка
04.01.1948
Рождение ребёнка
11.03.1949
Рождение ребёнка
31.07.1953
Рождение ребёнка
14.12.1959
Дочь: Сорокина Маер Наталья Давыдовна
Отец ребёнка: Маер Давыд Андреевич
Смерть
02.06.2013