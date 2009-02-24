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Хохлов Анатолий Антонович

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.08.1932

Дата смерти

24.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932

Отец: Хохлов Антон Георгиевич

Мать: Хохлова Марфа Петровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
02.11.1957

Жена: Хохлова Валентина Павловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.11.1958

Сын: Хохлов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Хохлова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
27.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова Валентина Павловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
24.02.2009
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рак легких
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