Хохлов Анатолий Антонович
Место рождения
Дата рождения27.08.1932
Дата смерти24.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1932
Отец: Хохлов Антон Георгиевич
Мать: Хохлова Марфа Петровна
Бракосочетание
02.11.1957
Рождение ребёнка
23.11.1958
Сын: Хохлов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Хохлова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
27.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлова Валентина Павловна
Смерть
24.02.2009
Рак легких