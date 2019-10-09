Хохлова (Князева) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1936
Дата смерти09.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936
Отец: Князев Павел Кирсанович
05.09.1932г-дата по паспорту;рождена была 28.08.1932г.
Бракосочетание
02.11.1957
Рождение ребёнка
23.11.1958
Сын: Хохлов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
27.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Антонович
Смерть
09.10.2019
Рак желудка