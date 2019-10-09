Хохлова (Князева) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Князева) Валентина Павловна

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.09.1936

Дата смерти

09.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936

Отец: Князев Павел Кирсанович

Мать: Князева Татьяна Андреевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
05.09.1932г-дата по паспорту;рождена была 28.08.1932г.
Бракосочетание
02.11.1957

Муж: Хохлов Анатолий Антонович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.11.1958

Сын: Хохлов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
27.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий Антонович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
09.10.2019
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рак желудка