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Шулепов Никифор Захаров

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Место рождения

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Шулепов Захар Трефилов

Мать: Шулепова Татьяна Тарасова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шулепов Стефан Никифоров

Мать ребёнка: Шулепова Ефросиния Васильева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шулепов Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Шулепова Ефросиния Васильева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Ефросиния Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1822
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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