Шулепов Никифор Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Шулепов Захар Трефилов
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Шулепова Ефросиния Васильева
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шулепова Ефросиния Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1822