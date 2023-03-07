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Шулепов Захар Трефилов

Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

До 1791

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Шулепов Трефил Иванов

Мать: Шулепова Пелагия Никифорова

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шулепов Никифор Захаров

Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Тарасова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Татьяна Тарасова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1791
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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