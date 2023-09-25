Ефременко Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1959
Отец: Ефременко Леонид Михайлович
Мать: Ефременко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгих (Ефременко) Анна Александровна
Мать ребёнка: Ефременко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефременко Татьяна
Рождение ребёнка
09.05.1983
Дочь: Тарбеева (Ефременко) Оксана Александровна
Мать ребёнка: Ефременко Татьяна
Рождение ребёнка
20.10.1992
Сын: Ефременко Константин Александрович
Мать ребёнка: Ефременко Татьяна