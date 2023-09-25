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Ефременко Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1959

Отец: Ефременко Леонид Михайлович

Мать: Ефременко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгих (Ефременко) Анна Александровна

Мать ребёнка: Ефременко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефременко Татьяна

Рождение ребёнка
09.05.1983

Дочь: Тарбеева (Ефременко) Оксана Александровна

Мать ребёнка: Ефременко Татьяна

Рождение ребёнка
20.10.1992

Сын: Ефременко Константин Александрович

Мать ребёнка: Ефременко Татьяна

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