Ефременко Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефременко Неизвестно Леонидович
Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1959
Сын: Ефременко Александр Леонидович
Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
25.12.1965
Сын: Ефременко Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1969
Сын: Ефременко Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович
Смерть
Неизвестно