Ефременко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефременко Неизвестно Леонидовна

Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефременко Неизвестно Леонидовна

Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефременко Неизвестно Леонидовна

Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефременко Неизвестно Леонидович

Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефременко Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
16.05.1959

Сын: Ефременко Александр Леонидович

Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
25.12.1965

Сын: Ефременко Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
08.11.1969

Сын: Ефременко Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Ефременко Леонид Михайлович

Смерть
Неизвестно

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