Ефременко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгих (Ефременко) Анна Александровна

Отец ребёнка: Ефременко Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефременко Александр Леонидович

Рождение ребёнка
09.05.1983

Дочь: Тарбеева (Ефременко) Оксана Александровна

Отец ребёнка: Ефременко Александр Леонидович

Рождение ребёнка
20.10.1992

Сын: Ефременко Константин Александрович

Отец ребёнка: Ефременко Александр Леонидович

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