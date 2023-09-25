Ефременко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгих (Ефременко) Анна Александровна
Отец ребёнка: Ефременко Александр Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1983
Дочь: Тарбеева (Ефременко) Оксана Александровна
Отец ребёнка: Ефременко Александр Леонидович
Рождение ребёнка
20.10.1992
Сын: Ефременко Константин Александрович
Отец ребёнка: Ефременко Александр Леонидович