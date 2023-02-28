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Варвара Матвеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1855

Муж: Герасим Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Евмений Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1858

Сын: Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1860

Дочь: Ирина Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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