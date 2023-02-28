Варвара Матвеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1855
Муж: Герасим Митрофанов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1856
Сын: Евмений Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Митрофанов
Рождение ребёнка
17.02.1858
Сын: Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Митрофанов
Рождение ребёнка
05.05.1860
Дочь: Ирина Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Митрофанов
Смерть
Неизвестно