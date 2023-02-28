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Герасим Митрофанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1852

Сын: Митрофанов Семён Герасимов

Мать ребёнка: Наталия Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1852
отставной солдат
Рождение ребёнка
11.06.1855

Дочь: Акилина Герасимова

Мать ребёнка: Наталия Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1855

Жена: Варвара Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Евмений Герасимов

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1858

Сын: Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1860

Дочь: Ирина Герасимова

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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