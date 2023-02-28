Герасим Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1852
Сын: Митрофанов Семён Герасимов
Мать ребёнка: Наталия Исидорова
Военная служба
1852
отставной солдат
Рождение ребёнка
11.06.1855
Дочь: Акилина Герасимова
Мать ребёнка: Наталия Исидорова
Бракосочетание
30.10.1855
Жена: Варвара Матвеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1856
Сын: Евмений Герасимов
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
17.02.1858
Сын: Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
05.05.1860
Дочь: Ирина Герасимова
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Смерть
Неизвестно