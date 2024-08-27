Сидельников (Седельников) Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидельников (Седельников) Егор Иванович

Место рождения

Салтымаково

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сидельников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидельникова Домна Никифоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сидельников Константин Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сидельников Филимон Егорович

Мать ребёнка: не указана

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.07.1851

Сын: Сидельников Трофим Егорович

Мать ребёнка: Сидельникова Домна Никифоровна

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333706#148 - второй снизу
Рождение ребёнка
29.12.1948 ст.

Дочь: Солдатова (Сидельникова-Седельникова) Мелания Егоровна

Мать ребёнка: Сидельникова Домна Никифоровна

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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