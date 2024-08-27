Сидельников (Седельников) Егор Иванович
Место рожденияСалтымаково
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Сидельников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Сидельников Константин Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сидельников Филимон Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1851
Сын: Сидельников Трофим Егорович
Мать ребёнка: Сидельникова Домна Никифоровна
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333706#148 - второй снизу
Рождение ребёнка
29.12.1948 ст.
Дочь: Солдатова (Сидельникова-Седельникова) Мелания Егоровна
Мать ребёнка: Сидельникова Домна Никифоровна
Смерть
Неизвестно