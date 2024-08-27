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Сидельникова Домна Никифоровна

Место рождения

Салтымаково

Дата рождения

1814

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидельников (Седельников) Егор Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1851

Сын: Сидельников Трофим Егорович

Отец ребёнка: Сидельников (Седельников) Егор Иванович

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333706#148 - второй снизу
Смерть
1883
Рождение ребёнка
29.12.1948 ст.

Дочь: Солдатова (Сидельникова-Седельникова) Мелания Егоровна

Отец ребёнка: Сидельников (Седельников) Егор Иванович

Салтымаково, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

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