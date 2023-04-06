Луценко Аким Миронович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Михайлова Дарья Акимовна
Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна
Рождение ребёнка
15.03.1894
Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна
Рождение ребёнка
13.05.1898
Дочь: Стовбун Ефросинья Акимовна
Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна
Рождение ребёнка
20.11.1903
Сын: Луценко Григорий Акимович
Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна
Рождение ребёнка
05.03.1908
Дочь: Александра Акимовна
Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна
Рождение ребёнка
21.05.1910
Сын: Луценко Константин Акимович
Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно