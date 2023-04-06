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Луценко Аким Миронович

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Луценко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Луценко Андрей Акимович

Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Михайлова Дарья Акимовна

Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
15.03.1894

Сын: Луценко Никифор Акимович

Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
13.05.1898

Дочь: Стовбун Ефросинья Акимовна

Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
20.11.1903

Сын: Луценко Григорий Акимович

Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
05.03.1908

Дочь: Александра Акимовна

Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна

Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Луценко Константин Акимович

Мать ребёнка: Луценко Александра Акимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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