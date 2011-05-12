Бурангулова (Ихсанова) Лилия Минегатовна
Место рожденияг.Кумертау , БАССР
Дата рождения15.02.1972
Дата смерти12.05.2011
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.05.2011
Причина смерти: Болезнь