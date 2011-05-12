Бурангулова (Ихсанова) Лилия Минегатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурангулова (Ихсанова) Лилия Минегатовна

Место рождения

г.Кумертау , БАССР

Дата рождения

15.02.1972

Дата смерти

12.05.2011

Пол

Женский

Отец

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Мать

1942 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ихсанова (Ракаева) Рахиля Абдрахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.05.2011
Причина смерти: Болезнь

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