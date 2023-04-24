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Ткаченко Иван Афанасьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ткаченко Афанасий Трофимович

Мать: Ткаченко Татьяна Елисеевна

Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Ткаченко Елена Даниловна

Рождение ребёнка
26.03.1890

Сын: Ткаченко Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Даниловна

Рождение ребёнка
08.02.1898

Сын: Ткаченко Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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