Ткаченко Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
02.11.1886
Жена: Ткаченко Елена Даниловна
Рождение ребёнка
26.03.1890
Сын: Ткаченко Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Даниловна
Рождение ребёнка
08.02.1898
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно