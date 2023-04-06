Ткаченко Афанасий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ткаченко Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1856
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ткаченко Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ткаченко Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
30.01.1878
Сын: Ткаченко Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно