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Ткаченко Афанасий Трофимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ткаченко Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1856

Жена: Ткаченко Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ткаченко Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ткаченко Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
30.01.1878

Сын: Ткаченко Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Татьяна Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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