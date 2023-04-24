Кравченко Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: Арпино Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
08.06.1902
Дочь: Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
04.10.1906
Сын: Кравченко Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
08.05.1910
Сын: Кравченко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно