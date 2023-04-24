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Кравченко Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Кравченко Николай Анисимович

Мать: Кравченко Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: Арпино Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
08.06.1902

Дочь: Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.1906

Сын: Кравченко Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
08.05.1910

Сын: Кравченко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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